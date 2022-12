Vandali in azione a Porto Torres: hanno buttato giù la porta della torre aragonese, introducendosi nella struttura. Il Comune è dovuto intervenire, in accordo con la Soprintendenza, per mettere in sicurezza l’ingresso.

I carabinieri hanno dato il via alle indagini per individuare i colpevoli. Intanto è arrivato il commento rammaricato del sindaco Massimo Mulas. “Dispiace assistere ancora una volta a manifestazioni di poco amore verso un simbolo della nostra città”.

In aggiunta un auspicio per il futuro: “Il nostro impegno ora è rivolto a questo, in modo da poter acquisire il bene con la certezza di poterlo gestire e valorizzare come merita”.

