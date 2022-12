“Vergogna! Viale Marconi senza pista ciclabile. Riposa in pace”. Così recita un cartellone comparso ieri in viale Marconi nel punto in cui, nella notte di mercoledì è stato travolto e ucciso un 60enne di Quartu, che tornava a casa dal lavoro in sella alla sua bici.

Il cartellone è stato piazzato da Fiab Cagliari, l’associazione di ciclisti che da sempre si occupa di denunciare le difficoltà per i ciclisti che si spostano nell’area metropolitana. E viale Marconi è una delle zone nel mirino del’associazione da tempo perché priva di piste ciclabili.

