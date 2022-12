Aveva bisogno di una vittoria per riuscire a sperare ancora nei playoff e nel terzo posto nel girone, e la Dinamo Women non ha deluso. Le ragazze di Antonello Restivo si sono imposte per 82-75 in casa della formazione di Londra, tra le squadre favorite a vincere l’Eurocup.

Un match dominato dalle sassaresi, che hanno giocato ogni quarto con lucidità, senza mai perdere il vantaggio.

A pesare è stata la solidità difensiva, mentre in attacco ancora una gara superba per la Holmes che ha messo a referto un’altra doppia doppia (18 punti, 11 rimbalzi).

