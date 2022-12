Oggi Papa Francesco compie 86 anni. Un compleanno, quello del pontefice, al secolo Jorge Mario Bergoglio, che arriva alla vigilia di un altro anniversario importante. Tra qualche mese, infatti, Francesco, eletto dal conclave il 13 marzo 2013, festeggerà anche il 10° anno di pontificato.

Nato in una famiglia di origini piemontesi e liguri, è il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, casalinga.

Tantissime le manifestazioni che festeggiano il Papa, come il Presepe Vivente, un fumetto realizzato dallo street artist Maupal, e tantissimi messaggi di auguri. Anche su Twitter e Instagram, dove stanno arrivando centinaia di post di grande affetto e stima agli account @pontifex e #franciscus.

In occasione della sua nomina, nel 2013, Papa Francesco aveva fatto visita alla Basilica di Bonaria, a Cagliari, dove aveva tenuto anche l’omelia della Santa messa.

“Sono venuto per condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni della vostra Isola, e per confermarvi nella fede. Anche qui a Cagliari, come in tutta la Sardegna, non mancano difficoltà, – aveva detto il pontefice – problemi e preoccupazioni: penso, in particolare, alla mancanza del lavoro e alla sua precarietà, e quindi all’incertezza per il futuro”.

“La Sardegna, questa vostra bella Regione, soffre da lungo tempo molte situazioni di povertà, accentuate anche dalla sua condizione insulare. È necessaria la collaborazione leale di tutti, con l’impegno dei responsabili delle istituzioni – aveva aggiunto Papa Francesco – per assicurare alle persone e alle famiglie i diritti fondamentali, e far crescere una società più fraterna e solidale”.

