Artisti di strada, zampognari, musica dal vivo, Street painting e tanto altro. A partire da ieri, venerdì 16 e fino a sabato 24, si animeranno le vie dello shopping a Cagliari e a Pirri con una fitta agenda di appuntamenti per Natale.

Da via Alghero a via Dante passando per via Paoli e Piazza Garibaldi per arrivare fino a Pirri, i cittadini cagliaritani potranno vivere un’atmosfera del tutto particolare nelle giornate dedicate agli ultimi acquisti.

E anche chi vorrà fare una semplice passeggiata per le vie del centro, avrà la possibilità di respirare in pieno l’aria natalizia.

“Abbiamo voluto fortemente animare le vie dello shopping cagliaritano e i mercati civici” ha spiegato l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo Alessandro Sorgia. “Vogliamo essere vicini a tutte le attività commerciali dopo un periodo veramente difficile. Può essere un’ottima occasione per tutti i cittadini per effettuare gli acquisti natalizi e dare ai nostri commercianti un’indispensabile boccata di ossigeno di cui hanno necessità”.

