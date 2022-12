Altro pareggio per l’Olbia Calcio, che al Nespoli si ferma per 1-1 contro la Lucchese. I bianchi hanno perso una buona occasione per uscire fuori dalla zona playout e agguantare con una vittoria che manca dal 6 novembre.

Deve recriminare tanto la squadra di mister Occhiuzzi. Nonostante siano andati in svantaggio, i galluresi hanno avuto una mole di palle gol incredibile che non sono riusciti a sfruttare. Solo il pari di La Rosa nel secondo tempo ha evitato che la sfida si trasformasse in un’altra sconfitta.

“C’è tanta rabbia per com’è andata la partita di oggi. Ho visto atteggiamento e cuore, ma stiamo raccogliendo meno di quello che stiamo seminando. Non credo nella sfortuna o nella fortuna ma alla fine girerà anche per noi” ha commentato il tecnico degli olbiesi.

