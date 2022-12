Male, molto male la Torres che a Fermo perde per 1-0. I rossoblù fermano il loro percorso di crescita giocando una brutta partita, la peggiore della stagione di serie C finora. Ora devono guardarsi le spalle dalla rimonta delle formazioni in zona playout.

Poco reattivi, tatticamente confusi, gli uomini di mister Greco hanno anche avuto qualche buona occasione, ma poco per poter girare una partita nata male. Nel finale il gol di Luppi è stato annullato per un fallo in attacco: grandi proteste della panchina sassarese.

Conferma la rabbia anche l’allenatore Alfonso Greco in conferenza stampa post partita. “Da troppo non ci girano a favore le decisioni arbitrali. È un po’ che non ci sono episodi a nostro favore per scelte dell’arbitro. C’era un rigore netto per noi nel primo tempo e il gol di Luppi era regolare”.

