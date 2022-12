Ammonta a quasi 83 mila euro il risultato della raccolta di fondi in Sardegna da parte di Bnl-Bnp Paribas e delle società del Gruppo in Italia a favore della Fondazione Telethon, per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

A Cagliari sono stati raccolti 28.780 euro, a Sassari 22.146, a Oristano e Nuoro quasi 10mila euro. Complessivamente in Italia sono stati raccolti oltre 7,8 milioni di euro, con un + 7% rispetto allo scorso anno, e circa 330 milioni raccolti finora in 31 anni di partnership.

