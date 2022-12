Per tantissimi appassionati di calcio, la finale dei Mondiali non è andata in onda. Infatti, secondo le diverse testimonianze, è saltato il segnale Rai e dunque non è disponibile la visione della sfida tra l’Argentina e la Francia.

L’unico modo per recuperare per gli ogliastrini è quella di collegarsi, tramite smartphone o tablet o computer, al sito o alla app ufficiale della Rai – Raiplay – disponibile gratuitamente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it