Il Cagliari perde anche col Palermo e ora vede avvicinarsi seriamente la zona playout. I rosanero si impongono per 2-1 coi gol di Brunori (rigore) e Segre, mettendo a nudo una squadra inerme, senza coraggio, senza idee.

A parte un discreto inizio, il Cagliari non è esistito. Presi i gol, il resto della gara è stata una lenta agonia verso la sconfitta di una squadra che non ha nulla che possa risollevarla.

Non basta ancora un gol di Pavoletti, arrivato in pieno recupero a gara praticamente finita. Per Liverani sono ore cruciali per conoscere il proprio futuro.

La Partita.

Buona partenza del Cagliari che comanda il gioco e con Pavoletti ha almeno due occasioni per sbloccare la partita. Ci pensa una scelta dell’arbitro ad aprire le danze: Nandez e Stulac si agganciano in area rossoblù, Maresca è sicuro nel fischiare il rigore. Brunori dal dischetto spiazza Radunovic e al 33’ sigla l’1-0 rosanero. Gli uomini di Liverani riprendono a macinare gioco ma fino alla fine del tempo non accade più nulla.

Nella ripresa, il Palermo raddoppia: angolo dalla sinistra, stacco imperioso di Segre che supera Radunovic. Liverani opera diversi cambi, sia di modulo che di giocatori, ma il Cagliari non si smuove e anzi non riesce più a tirare in porta. Radunovic salva all’84 su Di Mariano, Pavoletti al 95’ riapre la gara con un tap-in vincente su una mischia in area. Pigliacelli si supera su Carboni, il Cagliari insiste ma troppo tardi. I padroni di casa vincono 2-1.

