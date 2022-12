La legge del Geopalace non cambia: l’Hermaea Olbia tiene inviolato il suo campo e supera in tre set l’Oro Cash Lecco nell’undicesimo turno del Girone A di A2 Femminile (26-24; 25-20; 25-22).

Un successo limpido, che spalanca le porte della Coppa Italia, dove le aquile tavolarine affronteranno Talmassons per il secondo anno consecutivo. Trascinatrice Daniela Bulaich, protagonista con 17 punti e tante giocate decisive per piegare le resistenze di un avversario sempre in partita.

“Ci aspettavamo una gara combattuta e così è stato” commenta coach Dino Guadalupi, “sapevamo che Lecco sarebbe tornata di fronte a ogni tentativo di accelerazione. Siamo stati bravi a contenerle e a disputare una gara più lucida rispetto alle ultime. Abbiamo giocato con concentrazione punto su punto senza smarrirci”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it