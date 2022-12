Un altro prestigioso riconoscimento per il Savoiardone di Sardegna, l’eccellenza dell’azienda TIPICO che anche quest’anno, per la seconda edizione consecutiva, entra nel podio della Top Italian Food 2023, inserita tra le migliori aziende italiane selezionate dalla guida GAMBERO ROSSO per la qualità produttiva in Italia e all’estero.

La premiazione, avvenuta a Roma, ha confermato ancora una volta tutto il valore del prodotto, stabilendo così un traguardo di continuità e di esperienza che negli ultimi anni ha portato a diversi riconoscimenti, tra i quali quello ottenuto nel 2021 con la nota rivista americana FORBES.

Risultato importante per la famiglia Masini (Pietro, Marco e Carlo), che da tre generazioni gestisce con dedizione e passione l’azienda di Fonni esportando i saperi della tradizione dolciaria barbaricina su un mercato internazionale.

Al centro di questo successo si conferma la genuinità del prodotto, la scelta delle migliori materie prime locali e la ricerca di un’innovazione continua. Tutti elementi dai quali nascono prodotti tradizionali come il pane guttiau e carasau, galletteddas (biscotti), mostaccioli, fregula tostata e malloreddus (paste tipiche), e l’ultima golosa novità, Il Kit Tiramisù con il Savoiardone di Sardegna.Un ventaglio di qualità sostenuto da politiche di marketing che mirano all’internazionalizzazione dei prodotti e una comunicazione su più canali, capace quindi di raccontare l’eccellenza del brand TIPICO e la sapienza di un intero territorio.

