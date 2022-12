Lunghissime code questa mattina in viale Marconi, in direzione Cagliari. Viceversa, la carreggiata ha subito considerevoli rallentamenti anche in via Mercalli, verso Quartu.

Nessun incidente, secondo quanto riporta la Polizia locale di Cagliari, eccetto uno scontro avvenuto attorno alle 10 tra uno scooter e un’auto.

La ragione, quindi, è da ricercare nell’enorme mole di auto che si è riversata sull’asse che collega le due città.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it