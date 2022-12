Un uomo di 72 anni, di Nulvi, è stato ricoverato in gravissime condizioni al Santissima Annunziata di Sassari dopo che è stato salvato dalle fiamme della sua auto.

L’uomo si è recato in un parcheggio in zona Predda Niedda, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. I vigili del fuoco, allertati da alcuni testimoni, sono intervenuti con gli estintori e spento le fiamme. Una ambulanza del 118 ha prestato i primi soccorsi al pensionato e lo ha poi trasportato in ospedale.

Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, il 72enne intendeva togliersi la vita. Sconosciuti i motivi.

