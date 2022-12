A sorpresa, nella giornata odierna Amadeus ha annunciato la presenza del rapper sardo Salmo nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Il presentatore e direttore artistico ha approfittato di un piccolo spazio nell’edizione del Tg1.

Salmo sarà presente come superospite dalla nave Costa Smeralda, dove canterà i suoi pezzi. In questo modo non sarà presente direttamente all’Ariston. La scelta di accettare la nuova chiamata arriva dopo il forfait del 2020, resa nota su Instagram a pochi giorni dalla kermesse.

Però sui social è scoppiata la polemica. Non sulla sua presenza, ma sulla partecipazione in gara di Shari, giovane promessa arrivata da Sanremo Giovani. La ragazza infatti ha presentato un pezzo, “Sotto Voce“, scritto e prodotto dal rapper olbiese, e pubblicata per la sua casa discografica, la Lebonski 360. I due avevano anche collaborato per un brano finito nell’album “Flop”.

