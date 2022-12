Un pugno sferrato in pieno volto a uno steward dopo la partita Venezia-Cagliari del 22 maggio scorso. Per questo Andrea Cossu, ex calciatore e oggi dirigente dello staff tecnico del Cagliari Calcio, dovrà scontare 3 anni di Daspo.

La notifica è arrivata questa mattina dalla Divisione anticrimine di Cagliari, in seguito alla querela sporta dall’assistente dell’aeroporto alla Questura di Venezia.

Era l’ultima partita in Serie A, conclusasi con un pareggio (0-0). Immediata la reazione rabbiosa degli ultras, parte dei quali aveva tentato di raggiungere piazza San Marco.

Alcuni di loro, una decina, individuati dalla Polizia, potrebbero invece ricevere il divieto di accedere alle manifestazioni sportive come imposto a Cossu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it