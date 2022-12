Bellissima conclusione del progetto sulle Pari Opportunità, iniziativa promossa dal Comune di San Gavino Monreale in collaborazione con la cooperativa sociale Alfabeta, Paola Atzori e Gabriella Porcu.

Un progetto dedicato alla valorizzazione del ruolo della donna nella società, ai percorsi di affermazione e libertà delle donne.

La muralista Carol Rollo, in collaborazione con l’associazione Culturale Skizzo e il coinvolgimento della classe 2° D del Liceo Marconi Lussu, ha realizzato il murale “Fémina, Vida, Libertadi”, dedicato al percorso di libertà dall’oppressione delle donne.

“Ancora oggi la cronaca riporta le aberranti condizioni in cui vivono le donne, sopraffatte, maltrattate, costrette in alcune società illiberali. Si intravede un percorso ancora molto lungo per il raggiungimento di una società democratica e per l’affermazione dei diritti civili per tutte le donne. Con questo murale si vogliono evidenziare due aspetti fondamentali per la donna: la libertà dai soprusi e l’affermazione dei diritti civili”, ha detto l’assessora alla Cultura Silvia Mamusa.

