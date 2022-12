Questo pomeriggio, un bus del CTM e un veicolo si sono scontrati in piazza Amendola a Cagliari. L’impatto fortunatamente non è stato grave, ma tanta paura per passeggeri e conducenti.

È in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, anche se pare sia stato il veicolo ad andare addosso al bus. A tal punto che il conducente del CTM avrebbe tentato una frenata in extremis, vedendosi sopraggiungere l’auto addosso.

Alcuni passeggeri del bus sono stati scaraventati a terra dall’impatto: necessario l’intervento di tre ambulanze del 118.

