La Dinamo Sassari ha vinto l’ultimo turno del girone di Champions League, ma il contemporaneo successo del Paok Salonicco a Digione la condanna all’eliminazione.

Non è bastata dunque l’impresa per i sassaresi che sono andati ad imporsi per 92-82 sul campo della fortissima Malaga, mandando in doppia cifra ben 6 giocatori. Una vittoria però destinata a restare a lungo nella memoria: prima degli isolani, solo il Real Madrid ha vinto a Malaga in questa stagione.

“Abbiamo giocato una grande partita, sono felice per come abbiamo lottato, per come abbiamo recuperato e come siamo diventati squadra. È stata una partita eccezionale, è la strada giusta” ha commentato coach Piero Bucchi nel post gara.

