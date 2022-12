La manovra finanziaria conterrà una dotazione finanziaria per garantire la mobilità da e per le due grandi isole. Lo prevede un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati finalizzato a “rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità” che istituisce presso il Ministero dei Trasporti un apposito fondo per garantire un “completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna”.

La dotazione, appannaggio dei cittadini residenti in Sicilia e in Sardegna, che in un primo momento era di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni dal 2024 è stata riscritta: 5 milioni per il 2023 e 15 milioni dal 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it