Due auto si sono scontrate questa mattina a Olbia. C’è un ferito.

L’episodio è avvenuto attorno alle 10,30, in via Antelami. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118.

