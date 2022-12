Giornata complicata per gli automobilisti a Cagliari. Da giorni stanno andando avanti i lavori per la nuova metropolitana, ma nella data odierna si sono tenuti anche quelli per il rifacimento della segnaletica stradale.

È scoppiato il caos. Lunghe file di macchine si sono incolonnate per molto tempo tra via Roma e via Riva di Ponente, agitando l’umore degli automobilisti. Tanti colpi di clacson, insulti e sbuffi hanno accompagnato il passaggio in pieno centro.

I lavori proseguiranno da qui fino a gennaio. Il direttore generale di Arst, Carlo Poledrini, ha assicurato che gli operai cercheranno di arrecare minori disagi possibili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it