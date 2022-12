Ore calde per la firma del nuovo allenatore del Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini è sbarcato in giornata a Roma e nella giornata di giovedì 22 dicembre incontrerà il tecnico Claudio Ranieri per definire i dettagli dell’accordo.

Al momento, il ds Bonato sta tenendo una serie di contatti per eventuali piani B. In allerta ci sono Davide Ballardini e Roberto D’Aversa. Ma la società rossoblù sta puntando forte sull’ ex allenatore di Roma, Juventus, Leicester e Fiorentina.

Le richieste economiche di Ranieri sono adatte alla situazione: 700 mila euro per questa stagione, un milione e mezzo per la successiva. E una serie di assicurazioni sul mercato di gennaio per migliorare la rosa cagliaritana.

Secondo alcune fonti, i dubbi societari sono sulla durata dell’accordo: Giulini vorrebbe un traghettatore fino a fine anno e poi valutare il da farsi in estate. Nelle prossime ore però anche questo punto dovrebbe essere superato.

