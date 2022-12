Va a Vito Senes, noto ristoratore di Sennori, l’ambito riconoscimento di “Personaggio dell’anno” da parte giuria del Porcino d’oro, il concorso enogastronomico nato ad Arzana. Durante l’evento gli è stato consegnato l’Oscar della Cucina come “Pioniere dell’alta cucina sarda, fulgido esempio per i giovani chef della Sardegna” come recita la motivazione scritta nella pergamena.

La cerimonia si è svolta nel suo locale “Da Vito”, all’ingresso del paese. Presenti il presidente della Pro Loco “Siccaderba”, Raffaele Sestu e il sindaco Angelo Stochino, entrambi di Arzana.

Il noto ristoratore ha ringraziato tutti per il premio che “riconosce il grande lavoro di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali da me portate avanti in tutti questi anni”.

Proprio in questi giorni sul canale tv del Gambero Rosso è in onda la seconda stagione della trasmissione “Com’è profondo il mare” di cui Vito Senes è protagonista insieme allo chef Gianfranco Pascucci.

