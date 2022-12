Ennesimo incidente sull’Asse mediano, in direzione Cagliari.

Sarebbero almeno 3 le auto coinvolte in un tamponamento a catena, avvenuto poco prima dello svincolo per via Dei Carroz.

Forti rallentamenti già da viale Marconi.

La Polizia municipale, sul posto, riferisce la presenza di un ferito e ha richiesto l’intervento del 118.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it