La Torres incassa un’altra sconfitta, la seconda di fila nel campionato di serie C, ed ora la situazione a Sassari si fa incandescente. I rossoblù perdono in casa con l’Entella per 1-0: al Vanni Sanna non riescono a conquistare un successo dal 5 novembre.

Ad una Entella quadrata e tatticamente ineccepibile è bastato un gol a metà primo tempo per portare a casa l’intera posta in palio. La Torres – nonostante la presenza di tutte le sue punte di riferimento – fa ancora molta fatica a vedere la porta. Se nei turni precedenti erano state tante le occasioni sprecate, in questa gara invece gli spunti offensivi hanno latitato.

A fine match, i tifosi hanno duramente contestato il mister Alfonso Greco, chiedendone le dimissioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it