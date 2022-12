Incredibile sconfitta per l’Olbia nell’ultima gara del 2022. Il Pontedera si impone per 5-4 al termine di una autentica battaglia, conclusasi col gol decisivo di Perretta all’88. Un gran rammarico per i ragazzi di Occhiuzzi che hanno dato vita ad un intenso botta e risposta.

Partita dai tanti volti quella vissuta allo stadio Mannucci. I padroni di casa sono stati trascinati dalla punta Mutton, che con una doppietta nella prima frazione ha permesso il vantaggio al riposo per 3-2 (di Fabbri e Nanni le marcature olbiesi).

Nella ripresa, l’Olbia è stata straripante: Bellodi e Biancu hanno ribaltato la situazione, portando il punteggio sul 4-3 per i sardi. Ma nel finale prima Mutton e poi Perretta hanno beffato gli uomini di Occhiuzzi, costringendoli ad una sconfitta.

