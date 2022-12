Sono ufficialmente aperte le selezioni per la borsa di studio a copertura totale per il Master Five Stars Hotel Management in partenza a Febbraio 2023 presso l’Hotel Business School del Forte Village

Questo è uno degli argomenti che verranno affrontati durante l’open day del 17 Gennaio 2022 a Palazzo Doglio dalle ore 10, in occasione della nuova giornata di orientamento sull’offerta formativa del Master Five Stars Hotel Management.

L’Open Day sarà anche l’occasione per scoprire tutti i dettagli su contenuti, programmi, opportunità, modalità di iscrizione attraverso il confronto con il team della scuola e con gli studenti che hanno frequentato le precedenti edizioni.

Punto di riferimento per la formazione manageriale nel settore luxury hospitality, l’Hotel Business School, nasce nel 2008 da un’intuizione di Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e General Manager del Forte Village, oltre che fondatore di Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi, imprenditore di successo e creatore di diversi progetti nel campo dell’hospitality che si sono sempre rivelati delle case history.

Annoverato tra i migliori master in Italia nel settore dell’hospitality in base al ranking Eduniversal, il Master Five Stars Hotel Management, anche grazie alla storica partnership con la LUISS Business School di Roma, ha saputo costantemente potenziare la sua offerta formativa e si prepara a ripartire con tante, grandi novità.

La borsa di studio è stata promossa dal Forte Village, da sempre fermamente convinto dell’importanza dell’alta formazione per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel comparto della luxury hospitality. Il profilo ideale è quello di un giovane, motivato e intraprendente, che aspiri ad una carriera manageriale in un contesto internazionale.

La partecipazione all’Open Day è aperta a tutti, previa registrazione tramite mail all’indirizzo hotelbusinesschool@gmail.com o telefonicamente contattando la Segreteria della scuola attraverso i numeri 070 9218097 e 338 600 1266.