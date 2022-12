Il Teatro Lirico di Cagliari compie trenta anni. La ricorrenza è stata celebrata ieri con una conferenza stampa aperta dalle note dei violini di Luca Soru e Svetlana Tsoneva che si è svolta sul palco dove nei giorni scorsi si sono tenute le repliche del musical West Side Story, che con un pienone registrato quasi tutti i giorni ha sancito finalmente il ritorno del grande pubblico nel teatro cagliaritano.

“E’ una ricorrenza che cade in un momento molto felice”, ha detto il sovrintendente Nicola Colabianchi, sottolineando la grande partecipazione registrata per West Side Story e annunciando le prossime iniziative per l’internazionalizzazione del Teatro Lirico di Cagliari interrotta dalla pandemia.

I primi giorni del 2023 vedranno infatti partire la tournée di Elisir d’amore e un concerto di gala. Il melodramma giocoso di Gaetano Donizetti sarà rappresentato il 5 e il 7 gennaio alla Royal Opera House di Muscat, la capitale del Sultanato dell’ Oman. Mentre il 6 gennaio si terrà un concerto di gala intitolato “Opera Hits” che vede protagonisti l’orchestra e il coro del teatro lirico.

“È un evento unico”, ha detto il sindaco di Cagliari e presidente del Cdi del Lirico Paolo Truzzu. “E’ la prima volta che il Lirico, le sue compagini artistiche e tecniche volano nella penisola araba e sarà l’occasione per portare in questo Paese così lontano la qualità delle sue professionalità”.

Il Teatro Lirico, prima industria culturale di Cagliari, si risolleva così dopo il difficilissimo momento che ha colpito il settore degli spettacoli dal vivo, anche – lo ha sottolineato Truzzu ringraziando i sindacalisti presenti, grazie ad una tranquillità sindacale.

L’Elisir d’amore, diretto da Michele Mirabella, noto ed apprezzato regista, autore, attore, era andato in scena nel 2022 e prima ancora nel 2009 e 2015. Le scene e i costumi sono di Alida Cappellini e Giovanni Licheri, le luci sono firmate da Franco Angelo Ferrari, riprese da Andrea Ledda, mentre i movimenti coreografici sono di Luigia Frattaroli. L’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari sono diretti da Jordi Bernacer. Il concerto di Gala “Opera Hits”, vede protagonisti Orchestra e Coro del Lirico diretti da Gaetano Lo Coco al suo debutto con le compagini cagliaritane.

