Il cambiamento climatico è ormai sotto gli occhi di tutti. Anche in Sardegna, dove le temperature elevatissime della scorsa estate e le massime che non sembrano voler scendere sotto i 18 gradi a fine dicembre ne sono la prova.

C’è una città in particolare che negli ultimi dodici mesi è stata più calda de Il Cairo, in Egitto. Si tratta di Olbia, come rivela l’ultima analisi del sito IlMeteo.it.

Clima che non cambierà neanche nei giorni di Natale e Santo Stefano, quando le massime supereranno i 20 gradi, con picchi di 25 gradi in alcune località. L’acqua del mare toccherà i 19 gradi.



“Dopo un periodo estivo eccezionale e bollente – dicono i meteorologi – il 2022 si appresta a diventare l’anno più caldo della storia in Italia, quantomeno dal 1800, anno in cui iniziarono rilevazioni mediamente un po’ più precise” .



Le previsioni aggiornate mostrano come l’anticicolone africano rimarrà indisturbato sulla nostra Penisola almeno fino a Capodanno.

