L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 12,30 in pieno centro a Carbonia. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Sirai.

Da quel che si apprende una Fiat Panda proveniente da via della Vittoria si è scontrata frontalmente con un fuoristrada Suzuki Vitara che percorreva viale Arsia in senso contrario.

Lo schianto è avvenuto all’imbocco di via Catania.

Sul posto un’ambulanza del 118 e i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso.



La donna, residente a Sant’Antioco, è stata trasportata al pronto soccorso di Carbonia con una sospetta frattura dello sterno, illeso l’autista del fuoristrada.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it