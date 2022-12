Una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari è dovuta intervenire nel pomeriggio per un incidente stradale avvenuto sulla ss 130. Lo scontro, molto violento, è avvenuto tra due vetture: feriti i due conducenti, mentre una passeggera non ha riportato danni.

La donna che conduceva una utilitaria è stata presto soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso in ospedale a Cagliari: le sue condizioni sarebbero critiche. In ospedale, in codice giallo, anche l’ uomo che guidava l’altra auto.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it