Un pescatore di 76 enne è stato ritrovato morto questa mattina sugli scogli della spiaggia Lu Bagnu di Castelsardo.

L’uomo era uscito nel pomeriggio del 24 dicembre per pescare. Una volta non rientrato a casa in serata, i famigliari hanno fatto partire le ricerche e avvisato le forze dell’ordine.

Il lavoro di ricerca della Capitaneria di Olbia e dei Vigili del Fuoco sono andate avanti tutta la notte. Ma solo questa mattina è stato rinvenuto il corpo: l’anziano dovrebbe essere annegato.

