Nelle scorse ore, il dottor Mario Frongia e la sua equipe hanno effettuato all’ospedale Brotzu di Cagliari un doppio trapianto di rene. Per la prima volta in Italia è stata utilizzata una nuova metodica sulla perfusione.

Un gran finale per Frongia, che dal 1 gennaio 2023 andrà in pensione dopo aver effettuato in carriera oltre mille trapianti e interventi chirurgici.

Il presidente dell’associazione Prometeo Aitf Odv, Pino Argiolas, fa sapere che il 2022 si chiude con oltre 70 trapianti complessivi: 7 di cuore, 32 di fegato, 34 di rene.

