La prima e forse ultima gara da tecnico del Cagliari. È lo stesso Pisacane a scherzarci su al termine della sfida che ha visto il Cagliari superare per 2-0 il Cosenza e conquistare tre punti preziosi.

Ecco le sue parole: “Sembra di vivere un sogno perché sono successe una serie di cose incredibili e sono andato io in panchina. Sono contento per la vittoria ma soprattutto perché la squadra ha dimostrato di avere un’anima. Sono felice per la mia esperienza”.

