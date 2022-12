Tre compagnie hanno formalizzato l’offerta per la gara per le rotte agevolate in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna. Oltre alle solite Ita e Volotea ha infatti manifestato la volontà di aggiudicarsi ii collegamenti tra Olbia e Cagliari e gli scali di Milano-Linate e Roma-Fiumicino anche la compagnia AeroItalia, con sede principale a Forlì che opera rotte charter e voli di linea regionali (per il collegamento dall’aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo sono interessate solo Ita e Volotea).

Lo anticipa all’Ansa Sardegna l’assessore dei Trasporti Antonio Moro.

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle 13 ed alle 15 la commissione dovrà formalmente aprire le buste con le offerte. La graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria delle rotte dovrebbero invece avvenire entro il 31 dicembre, mentre per l’aggiudicazione definitiva bisognerà aspettare il 31 gennaio quando scadrà il termine per le eventuali offerte di altri vettori senza compensazione economica degli oneri di servizio pubblico. Solo a quel punto i biglietti potranno essere venduti (presumibilmente non prima dei primi di febbraio).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it