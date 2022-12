Alfonso Greco è stato esonerato dalla Torres. Lo annuncia la stessa società sassarese. Probabilmente per le sorti del tecnico romano – che finora aveva collezionato 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte) – è stata decisiva la sconfitta contro la Virtus Entella nell’ultimo turno di campionato.

“La Torres Sassari comunica di aver interrotto il rapporto con il tecnico Alfonso Greco, arrivato a Sassari la scorsa stagione di serie D, finalista di Coppa Italia, vincitore dei playoff di quarta serie e quindi ripescato per meriti societari e sportivi insieme al team rossoblù alla ribalta della serie D”, scrive la società.

All’allenatore, reduce da un intero girone di andata (+1 giornata) trascorso al timone della Torres va il più sincero ringraziamento per essere stato parte di questa storica e importante pagina di vita della società che ha ricollocato Sassari e il club fra i professionisti.

Al momento gli allenamenti del gruppo saranno curati dello staff tecnico atletico della prima squadra. Ovviamente la società è sul mercato per trovare il sostituto più adatto cui affidare il compito di condurre in porto il viaggio in serie C stagione 2022/2023.

Ad Alfonso Greco un forte in bocca al lupo da parte dell’intera società e di tutti i tesserati rossoblù per le sue fortune umane, professionali e un futuro sicuramente felice in panchina”.

