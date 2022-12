La prestazione offerta contro il Cosenza ha fatto rivedere in campo le qualità di Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari, con la fascia di capitano al braccio, ha trascinato i compagni alla vittoria.

E le voci di mercato non si placano. Soprattutto ora che si avvicina la sessione invernale. Il suo agente, Pablo Bentancur, ha svelato infatti che sull’uruguaiano ci sarebbero ben quattro formazioni: tre di Serie A e una di Liga.

In particolare Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia, starebbe spingendo parecchio per avere Nandez già dal prossimo mese. Le basi per una trattativa sono risapute: due milioni per il prestito oneroso e tredici milioni per il riscatto. Solo a queste condizioni il Cagliari potrebbe lasciarlo andare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it