Stava passeggiando in mezzo alla natura insieme al suo piccolo Jack Russell, quando a un certo punto è stata accerchiata e minacciata dai un branco di cani randagi.

Protagonista della vicenda, accaduta due giorni fa, è la nota imprenditrice Daniela Ducato, che si trovava in via Anna Frank, a Guspini. Fortunatamente, tutto si è concluso per il meglio e la donna ha potuto fare rientro a casa senza conseguenze.

Non è però la prima vittima di randagismo, un problema che affligge il paese per la presenza di tanti cani senza padrone che vagano nelle vie periferiche, talvolta attaccando i passanti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it