Nella serata di ieri a Porto Torres un’auto Tiguan Wolkswagen, con a bordo il solo conducente, si è ribaltata dopo aver impattato contro un carrello portabarca parcheggiato in via Tramontana.

Il conducente, un 47enne del luogo, è rimasto miracolosamente illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e i carabinieri per compiere i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da quanto si è appreso, il conducente avrebbe urtato contro il carrello mobile perdendo il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo con le ruote per aria.

Il 47enne è uscito dall’abitacolo e ha rifiutato il trasporto con l’ambulanza del 118.

