Scomparso da quattro giorni a Carbonia. La madre di Stefano Esu, 39 anni del luogo, ha già sporto denuncia ai carabinieri e ora attende informazioni e segnalazioni.

L’uomo è uscito da casa venerdì scorso e non ha fatto più ritorno. Esu era diretto a Cagliari per incontrare una persona conosciuta dalla famiglia. L’unica certezza, però, è che il 39enne non si è presentato all’appuntamento.

Nessun avvistamento nemmeno negli ospedali di Cagliari, Iglesias e Carbonia. Il che significa che non è stato soccorso né ricoverato.

Da quanto si è appreso, Esu avrebbe dei problemi di salute e per questo la famiglia è preoccupata perché non avrebbe con sé i medicinali.

Ora si attendono le immagini della stazione di Carbonia per capire se l’uomo abbia realmente preso quel treno per Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it