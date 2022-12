Viveva da solo ormai da tempo. Nessuno si è accorto del dramma. Roberto Pilu, 81enne sardo residente in provincia di Reggio Emilia, è stato trovato morto in casa.

Dopo aver forzato la porta, i Vigili del fuoco lo hanno trovato in cucina, privo di vita. Il decesso per cause naturali è avvenuto almeno dieci giorni fa.

A lanciare l’allarme i servizi sociali, che l’uomo aveva sempre rifiutato di avere perché voleva essere autonomo. Ogni tanto, però, riceveva le loro telefonate e quando per diversi giorni Pilu non ha risposto al telefono, subito il personale ha sospettato che fosse successo qualcosa.

