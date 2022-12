L’area San Paolo di Cagliari sarà presto un parco urbano, con 7 mila nuove piante che includeranno olivastri, ginepri, lentischi, ginestre, mirto, ilatro, rosmarino, tamerici e pini di Aleppo.

Il progetto di forestazione, realizzato con un contributo di 500 mila euro del ministero della Transizione Ecologica, è stato illustrato dal sindaco metropolitano e di Cagliari Paolo Truzzu e dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca sul sito interessato dall’intervento.

“L’obiettivo è quello di recuperare un’area oggi fortemente degradata che rappresenta un punto di accesso alla città per trasformarla in un bosco urbano gradevole alla vista e a disposizione di tutti i cittadini, e non più solo degli incivili”, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu, sottolineando che nella bonifica sono state raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti.

In un’ottica futura, l’intervento intende creare un ambiente naturale di connessione tra la città e la laguna, una sorta di corridoio ecologico nel quadro della pianificazione metropolitana e comunale di riqualificazione ambientale del territorio già in atto.

I lavori sono cominciati nel giugno scorso. A inizio dicembre ha preso avvio la messa a dimora delle piante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it