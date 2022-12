Approvato il riparto degli stanziamenti per le borse di studio per gli studenti meritevoli. “Con due provvedimenti distinti è stato effettuato il riparto delle risorse regionali a disposizione dei Comuni per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti, residenti in Sardegna, più meritevoli e meno favoriti“. Lo ha sottolineato l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu.

Sono stati stanziati complessivamente oltre 5 milioni di euro. In questo modo ci sarà modo per consentire alle famiglie più bisognose una riduzione dei costi sostenuti per l’acquisto dei testi didattici utilizzati dai ragazzi delle scuole medie e superiori.

