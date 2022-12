A Oristano il Capodanno 2023 si festeggerà in piazza Eleonora con il concerto di Emis Killa.

La scelta del Comune di Oristano è caduta sul noto rapper lombardo che è impegnato in tour per il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva”, uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano. Da allora, Emis Killa è uno uno dei rapper più apprezzati e affermati in Italia.

“Possiamo finalmente salutare il passaggio al nuovo anno con una bella festa di piazza” ha spiegato il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna. “Faremo di tutto per assicurare uno spettacolo di alto livello, in linea con quelli delle principali città sarde”.

Emis Killa, salirà sul palco di piazza Eleonora subito dopo la mezzanotte e farà un concerto di circa quaranta minuti. Il costo dell’intera serata ammonta a 75 mila euro.

Ad animarsi sarà anche la vicina piazza Corrias dove ci sarà una serata discoteca.

