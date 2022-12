Il 4 gennaio 2023, Radja Nainggolan si svincolerà dall’Anversa e sarà a disposizione delle squadre che vorranno prenderlo in rosa. C’è per lui una offerta del Monza, arrivata a inizio dicembre. Ma il belga attende la chiamata del Cagliari.

La società rossoblù ci sta pensando, ma le condizioni sono cambiate rispetto al passato. C’è la volontà di mettere da parte le frizioni del passato: un accordo sarebbe utile per ambo le parti.

Secondo quanto filtra da fonti vicine al calciatore, non ci sarebbe la fila per assicurarsi le sue prestazioni. Soprattutto dopo il fallimento del rapporto con l’Anversa e le diverse vicissitudini extra campo. La proposta di Galliani è sul piatto, ma non sembra convincere.

Ranieri avrebbe chiesto un giocatore di esperienza e qualità da aggiungere in mezzo al campo. Nainggolan è un profilo che piace, la società rossoblù sarebbe interessata a riprenderselo ma solo se il belga deciderà di abbassare le pretese economiche.

A differenza del passato, però, non sembra che il presidente Giulini sia disposto a trascinare a lungo le trattative. Dunque tanto dipenderà dalla volontà di Nainggolan di riabbracciare Cagliari.