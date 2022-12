La città di Alghero è pronta per ospitare uno dei maggiori cantautori italiani contemporanei. Max Pezzali è l’artista scelto dall’amministrazione comunale per festeggiare il Cap d’Any 2023.

“Vi invito tutti a partecipare numerosi”, ha detto il sindaco Mario Conoci. “Anche quest’anno abbiamo presentato un programma ricchissimo di eventi, che accontenti tutti i gusti e tutte le età”, ha aggiunto il primo cittadino algherese.

Dopo la serata di ieri con Lazza, tra i trapper più amati dalle giovani generazioni, oggi è il giorno di Max Pezzali che con i suoi brani ha fatto ballare, innamorare e divertire intere generazioni. Dagli anni ‘90 è l’artista che fa cantare gli italiani da nord, sud, ovest ad est, confermando nel tempo un legame magico col pubblico che lo ha consacrato tra i cantautori più popolari e seguiti dell’intero panorama musicale pop italiano.

L’artista ha un bellissimo legame con l’Isola, che non manca mai dalle sue tappe in giro per l’Italia. Anche questa estate, infatti, è stato il super ospite della seconda giornata del Red Valley Festival, a Olbia, dove si sono presentate oltre 20mila persone. La conferma che Max Pezzali è ancora una intramontabile certezza.

