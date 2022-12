Affrontare un percorso formativo dopo la scuola media che prevede una forte specializzazione nella realtà virtuale e nelle esperienze immersive offerte dalle nuove tecnologie. Si tratta di una delle novità in arrivo a settembre 2023 a Cagliari per chi sceglierà di affrontare, in alternativa alla scuola superiore tradizionale, un triennio IeFP, ovvero di istruzione e formazione professionale.

Sono stati infatti presentati i percorsi sostenuti dalla Regione Autonoma della Sardegna ed erogati dall’agenzia formativa Formatica destinati ai ragazzi che gravitano attorno alla città capoluogo. Tra gli indirizzi, infatti, troviamo anche quello di operatore grafico con indirizzo Ipermediale, una novità formativa assoluta nell’isola, frutto di oltre venti anni di esperienza acquisita da Formatica, da poco sfociata anche in una scuola di alta formazione dedicata a metaverso e web3 chiamata “Formatica Meta Academy”.

Negli anni passati a Cagliari e nel resto della Sardegna sono stati promossi corsi dedicati al gaming per il turismo culturale come anche di utilizzo dei droni in agricoltura, tutti per un pubblico adulto: adesso il passo ulteriore che porta questo tipo di esperienza tecnologica verso un pubblico di adolescenti, viste anche le tante prospettive occupazionali che la progettazione virtuale sta offrendo.

L’offerta formativa cagliaritana non si ferma qui. Altri due sono i percorsi previsti: operatore del benessere con specializzazione in estetica e infine operatore della ristorazione con focus su preparazione alimenti e allestimento piatti. Per quest’ultimo sono state studiate delle masterclasses, ovvero momenti di formazione specifica in cui professionalizzare ulteriormente i ragazzi. Tra i titoli troviamo “Scrivere, comunicare e fotografare il cibo”, “Cucina stellata”, “Pasticceria sarda”, “Osteria contemporanea” e in queste ore saranno presenti come docenti chef di alto livello, pronti a condividere parte dei loro segreti con i ragazzi.

Tutte le lezioni sono ospitate dall’ex Manifattura Tabacchi di viale Regina Margherita 33, da tempo convertita in un hub culturale e di innovazione. I corsi, andando nello specifico, interessano i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni (non compiuti al 14 settembre 2023), che hanno regolarmente ottenuto la licenza media. Rilasciano una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro, oltre a fornire anche la possibilità di riprendere il cammino scolastico tradizionale dalla quarta superiore oppure l’iscrizione a una quarta annualità IeFP.

La durata di ogni corso è di tre anni: 2970 ore totali, per cui 990 per ogni annualità, articolandosi in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della certificazione delle competenze e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di qualifica professionale. Ognuno dei tre progetti prevede 1237 ore di Sperimentazione Duale (247 ore di Impresa rafforzata e 1100 di Alternanza rafforzata in Azienda), oltre a ore di formazione teorica e laboratoriale.

L’offerta IeFP cagliaritana di Formatica adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Il materiale didattico sarà totalmente fornito dall’agenzia formativa; oltre a tutto il materiale necessario per le attività pratiche sarà fornito ad ogni allievo, gratuitamente, un tablet ricorrendo quindi ad una didattica fortemente digitalizzata. Novità laboratoriali che saranno attivate nel 2023 da Formatica in tutti i corsi presenti in Sardegna riguarderanno l’educazione sessuale, il contrasto al bullismo, esperienze immersive di realtà virtuale, la stesura di un Green Book (ambiente e ecologia), infine ore dedicate al tema dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacente. Oltre ai docenti saranno presenti dei tutor che seguiranno tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi con i genitori.

Nell’ambito del corso viene utilizzato il sistema “Avatar”, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

