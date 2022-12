L’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria ha dato una rassicurazione in merito al destino delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, nate in risposta alle necessità dettate dal Covid.

“Abbiamo messo in campo un provvedimento d’urgenza che coinvolge tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione” ha dichiarato l’assessore Doria. “Consentirà di venire incontro ai territori con posti di continuità assistenziale non coperti, con l’individuazione di sedi disagiate e disagiatissime, e che, attraverso il potenziamento dei servizi, ci consentirà di incrementare la remunerazione del medico di guardia con una voce aggiuntiva, incentivando di fatto la copertura di quelle sedi in cui oggi risulta più difficile assegnare incarichi”.

Sono stati individuati i fondi, 2 milioni di euro: risorse disponibili per l’anno in corso e non spese al 31 dicembre. “Quella che stiamo avanzando è una proposta concreta, in grado di rispondere alle attuali carenze della continuità assistenziale, che non può e non deve fare a meno dei medici”.

