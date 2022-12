Per questioni di sicurezza, il Comune di Cagliari ha sospeso le concessioni nel quartiere Marina per la notte di Capodanno. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i ristoratori, che dovranno dunque levare i tavolini.

Secondo la determinazione inviata stamane, durante tutta la serata che vedrà sul palco di Largo Carlo Felice il concerto di Blanco, ci saranno alcune strade che fanno parte del piano di sicurezza. Tra queste tutte le stradine della Marina fino a via Barcellona.

Ma dal quartiere si sollevano le lamentele. Anche perché tanti saranno i disagi per i ristoratori. Molti locali infatti avevano già raccolto numerose prenotazioni per il cenone all’esterno, ed ora dovranno disdire e restituire gli eventuali acconti già ricevuti.

Spiega così Massimo Mazzei, de “I Principi di Dan”: “Chi aveva scelto un locale dovrà trovare posto altrove. Parte degli assunti per il 31 notte, poi, perderà una serata di lavoro. I disagi saranno tanti“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it